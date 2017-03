Le best of des réseaux sociaux est de retour, et cette semaine, le programme est chargé ! Le Classico OM-PSG a livré son lot de spectacle sur le terrain, mais aussi en dehors... Les Marseillais ont pris très cher sur les réseaux sociaux : Luis Fernandez et un supporter parisien ont magnifiquement trollé l’OM, tout comme une star du X qui a fait le buzz sur le dos des Phocéens. Les joueurs du PSG, eux, ont fêté la victoire sur Instagram, et notamment Aurier, Trapp, Kimpembe et Matuidi. Christopher Nkunku a bien profité de la soirée, jusqu’au retour en avion, lui qui est terrorisé à chaque fois.

En Angleterre, Manchester United a bien célébré sa victoire en finale de League Cup contre Southampton. Anthony Martial et Paul Pogba ont mené la danse dans le vestiaire sur du MHD, tandis que Zlatan Ibrahimovic a immortalisé le 32e trophée de sa carrière. Et hors football, Neymar s’est mis en mode Carnaval, pendant que Cristiano Ronaldo a fait le fou sur circuit au volant de la magnifique Bugatti Chiron !