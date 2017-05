Ernesto Valverde est désormais l’entraîneur du FC Barcelone. L’Espagnol pense déjà au mercato et souhaite renforcer son milieu de terrain. L’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao se serait penché sur le cas de son ancien joueur Ander Herrera, qui avait quitté Bilbao en 2014 pour rejoindre Manchester United. Mais d’après les informations du Telegraph, Herrera aurait repoussé la tentative de Barcelone et souhaiterait prolonger l’aventure en Angleterre.

Depuis, le milieu de terrain est devenu l’une des pièces maîtresses de José Mourinho. Mais le joueur de 27 ans ne souhaite pas quitter United. « J’ai connu quelques entraîneurs fabuleux. Marcelino, qui m’a fait débuter, Gay, Aguirre, Bielsa, et Valverde, qui m’a fait la plus grande impression, car c’est un homme fantastique. (….) C’est un crack, » a-t-il confié au Telegraph. Il reste un an de contrat à Herrera, mais il devrait vite prolonger avec les Red Devils.