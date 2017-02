Usain Bolt est un fan de football, même un passionné et ce n’est pas nouveau. L’athlète envisage une reconversion après sa carrière. Le Jamaïcain a même participé à des entraînements avec le Borussia Dortmund. Et visiblement, Usain Bolt ne manque absolument pas de confiance en lui.

Dans une interview accordée à Bild, le fan de Manchester United s’est identifié à un des attaquants des Red Devils et pas n’importe lequel… « Je ne vais pas mentir et dire que je vais être le meilleur footballeur du monde, je serai à un bon niveau, peut être au niveau de Wayne Rooney, vous savez. J’ai demandé à plusieurs personnes de me suggérer des équipes différentes dans lesquelles je peux commencer à rentrer dans le monde du football. » Rien que ça.