Depuis longtemps déjà, Usain Bolt clame son amour pour le football. Il a d’ailleurs déjà évoqué l’idée de tenter sa chance dans le monde professionnel, où il est vrai, sa vitesse pourrait faire de sacrés dégâts. Après avoir passé un accord avec le Borussia Dortmund pour y réaliser quelques cessions d’entraînement, le multiple champion olympique fait un appel du pied à la Ligue 2 française.

Dans un entretien accordé à So Foot, le sprinter jamaïcain a affiché ses objectifs dans le monde du ballon rond. « Si je me lance dans le football, j’ai l’ambition de faire partie des 50 meilleurs joueurs du monde. Et je veux être un attaquant qui marque au moins 20 buts par saison (...) Jouer en Ligue 2 ? Pourquoi pas ! Je le ferais, si j’ai besoin de faire mes preuves. Il faut bien commencer quelque part. » Avouons qu’Usain Bolt à Niort ou Bourg-en-Bresse, ça aurait tout de même de la gueule.