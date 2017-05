Si Mathieu Valbuena est aujourd’hui un titulaire indiscutable au sein de l’Olympique Lyonnais et qu’il enchaîne les performances de très haut niveau, ce ne fut pas toujours le cas. Entre ses affaires extra-sportives et ses débuts difficiles sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Marseillais a, un moment, pensé à un départ. Chose qu’il n’a finalement pas faite, et il en explique les raisons.

« C’est vrai (qu’il a été sollicité par des clubs russe et chinois), oui, mais je ne voulais pas donner cette image-là de moi. J’ai de l’orgueil. Je ne voulais pas qu’on se dise un jour : « Valbuena, ici, il n’a rien fait ». Ce n’est pas possible. J’aurais pu aller prendre mon argent à gauche, à droite, encore plus peut-être même. J’aurais pu laisser derrière moi tous les problèmes que j’avais ici, en France, qu’ils soient sportifs ou extra-sportifs » a expliqué Valbuena à l’Équipe.