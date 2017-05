Mathieu Valbuena et Karim Benzema se sont retrouvés au milieu d’une sombre affaire de sextape en 2015. Depuis, les deux hommes n’ont jamais été rappelés par Didier Deschamps malgré de bonnes prestations respectives. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Mathieu Valbuena n’exclut pas de rejouer avec Benzema en équipe de France.

« (...) Je suis un passionné de football, j’aime mon métier, me lever tous les matins en me disant que je vais jouer au foot. Tu peux me faire jouer avec n’importe qui, » a-t-il dit, avant d’être relancé sur Karim Benzema, par le journaliste. « Oui, bien sûr, même avec Karim Benzema. L’affaire est toujours en cours, certes, mais je joue au foot pour prendre du plaisir, pour gagner, pour vivre des aventures. C’est ça le plus important, » a confié le Lyonnais. À bon entendeur.