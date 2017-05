Mathieu Valbuena n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le 11 octobre 2015 (Danemark-France, 1-2), à cause, entre autres, de l’affaire de la sextape et d’une blessure suivie de ternes prestations. Dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu de terrain confie vouloir revenir en Bleus.

« Bien sûr que je crois en mes chances de revenir. Être un compétiteur, c’est y croire. Mais je n’en fais pas une fixation. Je crois que je me suis montré performant et exemplaire de bout en bout de mon parcours en équipe de France. Et tout le monde sait pourquoi je n’ai pas été rappelé au début, » a-t-il expliqué.