Présent en conférence de presse à l’occasion de sa présentation, le nouveau directeur sportif José Ramón Alexanko a répondu aux questions des journalistes qui se posent de nombreuses questions sur le sort de certains joueurs. C’est notamment le cas des recrues hivernales Fabian Orellana et Simone Zaza, qui apportent déjà totale satisfaction du côté de Mestalla.

« Zaza est un actif de Valence. A partir de maintenant, il aura quatre ans de contrat en plus de cette demi-saison restante, nous devons en tirer le meilleur qu’on peut, qu’il marque beaucoup de buts et qu’il nous rende heureux », a-t-il ainsi confié au sujet de l’attaquant italien, arrivé en prêt avec une option d’achat environnant les 16 millions d’euros. Il restera donc du côté de Valence. C’est aussi le cas de Fabian Orellana, qui arrivait lui de toutes manières avec une option d’achat obligatoire située entre les 2 et 3 millions d’euros : « on peut considérer Orellana comme un actif de Valence ».