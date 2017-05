Valence prospecte déjà à l’étranger en vue de la saison prochaine, et les Espagnols sont très attentifs aux prestations de l’ailier du Dynamo Kiev, Andriy Iarmolenko. Le joueur de 27 ans est une légende à Kiev, il est au club depuis 9 ans et a joué plus de 300 matches.

L’agent de footballeur ukrainien a confirmé les rumeurs dans des propos relayés par Superdeporte. Je suis certain que plusieurs clubs suivent Yarmolenko. « Je sais que des émissaires de Valence l’observaient pendant Croatie-Ukraine (le 8 mars dernier) et lors de Dynamo-Shatktar. Valence est un club sérieux, » a-t-il déclaré. Affaire à suivre.