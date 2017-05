Après avoir quitté Montpellier en expliquant vouloir arrêter sa carrière, rompu son contrat avec Anderlecht, Anthony Vanden Borre avait finalement choisi de rejoindre le TP Mazembe en mars dernier, expliquant qu’il « en avait marre du foot européen, mais pas marre du foot ». Mais l’aventure congolaise s’est vite transformée en cauchemar pour le Belge. Selon la Dernière Heure, ce dernier a vite été boycotté par les cadres de l’équipe, qui ont pris le contrôle en l’absence d’un véritable entraîneur.

Ne jouant jamais et étant surpris par ce traitement, le joueur a fait la demande auprès du président de la formation africaine d’intervenir. Après négociations, Vanden Borre a finalement pu jouer contre le Don Bosco en championnat. Mais lors de ce match, l’arrière droit de 29 ans a été ignoré par ses coéquipiers, qui avaient clairement décidé de jouer sans lui. « Vanden Borre est trop gros et si on continue à le faire jouer, il va faire un infarctus sur le terrain », a expliqué Trésor Mputu, un des leaders du vestiaire, à son président. Dégoûté, le joueur a décidé de rentrer en Belgique, attendant qu’un nouvel entraîneur soit mis en place pour éventuellement revenir un jour au Congo. Mais il y aurait très peu de chance selon le média belge.