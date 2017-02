À 23 ans, Alex Oxlade-Chamberlain a du mal à confirmer les espoirs placés en lui. Peu utilisé dans une équipe en crise (seulement 10 titularisations en Premier League) l’ailier anglais possède encore une belle cote dans son pays. Arrivé de Southampton en 2011 chez les Gunners pour 13,8 millions d’euros alors qu’il n’avait que 17 ans, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le club du nord de Londres - il n’a jamais dépassé les 25 matchs par saison - où il est encore sous contrat jusqu’en 2018.

Pep Guardiola, impressionné par sa performance contre le Bayern Munich il y a deux ans en Ligue des Champions lorsque le Catalan était encore à la tête du club allemand, apprécierait le recruter pour la saison prochaine. Mais il n’est pas le seul à vouloir l’international anglais (24 sélections) puisque selon The Mirror, Ronald Koeman aimerait lui aussi le faire venir dans son effectif, à Everton. Chamberlain n’a d’ailleurs pas caché sa tentation de quitter Londres dans les mois qui suivent s’il ne joue pas plus : « il arrive un moment dans votre carrière où vous devez réévaluer les choses et penser : « est-ce que ça va être ici ou ailleurs ? » En tant que footballeur, vous voulez jouer à chaque match. Personnellement, je ne suis pas heureux quand je ne joue pas ». Pourtant Arsène Wenger avait remarqué des progrès chez Chamberlain en début de saison.