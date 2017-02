L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille (1989-1992) est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Interrogé par l’Equipe, Chris Waddle a d’abord fait l’éloge de l’OGC Nice, qui réalise une belle saison en jouant les troubles fêtes entre les deux cadors de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco : « ce club m’impressionne par sa capacité à intégrer des joueurs réputés ingérables comme Hatem Ben Arfa, la saison dernière, ou Mario Balotelli cette saison. Dans les deux cas, je ne pensais pas qu’ils pourraient retrouver un tel niveau. »

L’ancien international anglais a ensuite déploré le manque de grands clubs dans le championnat de France : « le PSG et Monaco tirent la Ligue 1 vers le haut, et réussissent bien en C1, mais il faudrait qu’il y ait plus de clubs français susceptibles chaque année de remporter le Championnat et d’exister en Coupe d’Europe ». Celui qui était aussi très connu pour ses coupes de cheveux improbables a aussi dénoncé l’exode permanent des joueurs français vers les championnats étrangers : « malgré le retour de Dimitri Payet, la L1 compte trop peu de joueurs de l’équipe de France. Alors que les internationaux anglais, allemands, italiens ou espagnols jouent pratiquement tous dans leurs pays ». Foot Mercato a d’ailleurs passé en revue les jeunes talents de moins de 24 ans qui devraient incarner les Bleus de demain et qui, espérons-le, joueront en Ligue 1.