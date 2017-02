M’Baye Niang est à peine arrivé cet hiver à Watford que les Anglais veulent déjà le voir rester, lui qui est arrivé en prêt du Milan AC. Watford veut un transfert sec dès cet été, l’affaire pourrait se faire autour de 15 millions d’euros d’après le Daily Mail. L’attaquant a marqué le but de la victoire ce week-end face à Burnley (2-1), quelques jours après avoir impressionné face à Arsenal.

Le manager de Watford a d’ailleurs déclaré qu’il traitait le Français de 22 ans « comme si il était son fils ». De son côté, M’Baye Niang semble d’accord pour continuer à jouer pour Watford. « C’est toujours mon rêve de jouer en Premier League, je suis venu à Watford pour rester longtemps parce que c’est un club sympa et que je veux montrer ce que je peux leur donner. Je suis très content de mon premier but et je veux marquer encore plus dans ce stade. Les fans ont été très accueillants et l’ambiance était super » a-t-il déclaré.