Arrivé à Watford cet hiver en provenance de l’AC Milan, M’Baye Niang traîne souvent une mauvaise image. On le compare souvent à l’enfant terrible du foot italien qui évolue aujourd’hui à Nice : Mario Balotelli. Et il en a assez.

« C’est injuste et faux de me comparer à Balotelli. Je suis celui que je suis. Je sais les choses que j’ai faites, et les mauvaises choses que j’ai faites mais il n’y a qu’un seul Mario Balotelli. Je suis moi-même. Tout est du passé désormais », a-t-il déclaré sur le site officiel de Watford.