Ces derniers jours, le cas Dimitri Payet enflamme l’Angleterre. Après avoir déclaré qu’il ne fermait pas la porte à un retour à l’OM, le Réunionnais est aujourd’hui annoncé dans le viseur de José Mourinho. Autant de bruit pour rien selon l’entraîneur de West Ham Slaven Bilic

« Nous ne voulons pas vendre Payet. C’est un de nos meilleurs joueurs. Il est sous contrat et nous ferons tout pour être sûr qu’il restera avec nous », a déclaré l’entraîneur des Hammers en conférence de presse.

SB : "We do not want to sell @dimpayet17 and he is a great player. He has a contract and we will do everything to make sure he stays with us.

— West Ham United (@WestHamUtd) 22 décembre 2016