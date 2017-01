Auteur d’un but exceptionnel ce samedi contre Crystal Palace (3-0), l’attaquant anglais en a profité pour lâcher un petit tacle à son coéquipier en interview d’après match. Pour rappel, Dimitri Payet a demandé à quitter le club londonien cet hiver, alors que son entraineur et ses dirigeants souhaitent le garder.

« Je ne pense pas qu’un joueur est plus important le club. Les joueurs, le manager, le staff et tous les fans ont montré la force de notre groupe et nous avons réussi à arracher les trois points. » a-t-il lâché après la septième victoire de son équipe.