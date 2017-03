Michail Antonio va sûrement avoir droit à une grosse revalorisation de salaire. L’ailier gagne pour le moment 35 000 euros par semaine, pour un contrat qui prend fin en 2020. D’après le Daily Mail, au vu de ses prestations XXL, le joueur polyvalent pourrait toucher un salaire de 70 000 euros par semaine, soit doubler son salaire.

Slaven Bilic compte énormément sur le joueur de 26 ans, convoité par de gros clubs européens. Avec la blessure d’Andy Carroll et le départ de Dimitri Payet, le Hammer devient l’un des joueurs les plus importants pour son club. Les dirigeants ont dernièrement même été impressionnés par l’engagement et les capacités d’Antonio. Michail Antonio avait rejoint West Ham en 2015 en provenance de Nottingham Forest pour 9 millions d’euros.