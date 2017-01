Slaven Bilic était très attendu en conférence de presse à Londres, au lendemain de la présentation officielle de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille. Mais, à l’instar du milieu offensif français, l’entraîneur de West Ham n’a pas voulu jeter de l’huile sur le feu, se contentant de livrer un message positif à l’égard de son ancien joueur.

« Je veux le remercier pour tout ce qu’il a fait pour nous. Il était brillant l’année dernière. Nous étions brillants pour lui aussi. Maintenant, l’histoire est finie. Je lui souhaite bonne chance et le meilleur à Marseille », a-t-il déclaré. Son président s’est montré un peu plus vindicatif quelques heures plus tôt.