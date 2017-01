En ce début d’année 2017, on joue la 20e journée de Premier League. Après sa victoire arrachée contre Middlesbrough à Old Trafford 2-1 grâce à des buts de Pogba et Martial il y a deux jours, les hommes de Mourinho veulent confirmer lors de ce déplacement à West Ham.

L’entraineur portugais aligne un 4-2-3-1 avec la paire Carrick-Herrera devant la défense et Pogba derrière Ibrahimovic. Petite surprise dans ce onze de départ puisque Martial démarre sur le banc de touche. Mourinho souhaite surement faire tourner son effectif durant cette période fatigante pour les organismes. Payet est lui bien titulaire pour West Ham.

Les compositions :

West Ham : Randolph - Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell - Kouyaté, Obiang - Feghouli, Lanzini, Payet - Antonio.

Manchester United : De Gea - Valencia, Jones, Rojo, Darmian - Carrick, Herrera - Mkhitaryan, Pogba, Lingard - Ibrahimović.