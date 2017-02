Dimitri Payet a signé à l’Olympique de Marseille durant le mercato d’hiver, au terme d’un clash interminable avec son ancien club, West Ham. La situation a forcément impacté sur l’ambiance au sein du club des Hammers. Mark Noble, ancien capitaine et coéquipier du Français, s’est confié, sur Sky Sports News, sur la situation de l’équipe anglaise lors de cet imbroglio.

« Il a eu un énorme impact sur notre équipe, sur le terrain et en dehors, car c’est un grand joueur. Son départ a été un peu déconcertant et ce fut un moment difficile pour nous tous, mais c’est redevenu un endroit heureux ici. Les dirigeants ne voulaient pas se débarrasser de Dimitri, mais de la situation. Évidemment nous avons fait de notre mieux pour faire face à tout cela, et la meilleure manière était de gagner des matches et c’est ce que nous avons fait. »