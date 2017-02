En manque de temps de jeu à Manchester City cette saison où Pep Guardiola ne l’a aligné qu’à 11 reprises comme titulaire, Bacary Sagna pourrait choisir de changer d’air l’été prochain. En effet, selon The Mirror West Ham l’aurait d’ores et déjà approché pour l’accueillir à la fin de son contrat qui expire en juin dans le nord de l’Angleterre.

A Londres, celui qui aura 34 ans la semaine prochaine rejoindrait une ville qu’il connaît bien puisqu’il y a déjà habité entre 2007 et 2014 lorsqu’il jouait à Arsenal. L’entraîneur des Hammers Slaven Bilic chercherait un joueur d’expérience capable d’évoluer dans le couloir droit. Sagna correspond donc parfaitement au profil d’autant plus qu’il peut dépanner en défense centrale si besoin. Malgré son âge il réalise de bons matchs avec City, mais Guardiola a laissé entendre qu’il ne s’opposerait pas aux départs des joueurs les plus âgés de son effectif. La piste le menant à l’OM avait aussi été évoquée et Sagna ne s’était pas montré insensible au projet.