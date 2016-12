Ce n’est plus qu’une question de temps pour voir Julian Draxler signer au PSG. Plus tôt dans la journée, le journal Bild annonçait qu’un accord avait été trouvé entre Wolfsbourg et le champion de France pour un transfert d’environ 40 M€, assorti de divers bonus fixés à 8 M€. Il ne restait donc plus que l’annonce officielle et c’est chose faite par l’intermédiaire du porte parole du club allemand qui s’est exprimé dans les colonnes de Kicker.

« Après d’intenses négociations, nous avons trouvé ce soir un accord avec le PSG pour le transfert de Julian Draxler. Nous devons régler les dernières formalités pour clarifier la situation, mais cela ne pourra avoir lieu que demain, ce samedi. Le transfert pourra alors être officiellement bouclé. » Le mercato du PSG part fort.