Après avoir cédé Julian Draxler au Paris Saint-Germain, Wolfsbourg perdra-t-il de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal ? Plusieurs joueurs du club allemand sont régulièrement courtisés à chaque mercato. Parmi eux, Ricardo Rodriguez, suivi notamment par ... le PSG ! Mais pour le directeur sportif des Loups Olaf Rebbe, aucun autre départ n’est pour l’instant à l’ordre du jour.

« Après des journées animées (la vente de Draxler au PSG, ndlr), nous sommes maintenant au calme. Nous faisons attention au marché mais sans précipitation. Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez, Carlos Ascues, Vieirinha ou Koen Casteels pourraient-ils partir ? Nous n’avons pas de liste de départs. Un départ de Gustavo alors que Rodriguez et Casteels seraient contraints à rester ? C’est de la spéculation et nous n’y participerons pas. Le 3 janvier nous reprendrons l’entraînement, j’aurai alors une discussion personnelle avec le Coach, et nous aviserons », a-t-il affirmé à la Deutsche Presse-Agentur.