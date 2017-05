Wolfsbourg jouait avec son avenir ce soir en barrage retour pour se maintenir en Bundesliga. Après leur victoire 1-0 à domicile, les Loups se rendaient sur la pelouse de l’Eintracht Brunswick.

Malmené en première période, le VfL a réussi à faire le plus dur en ouvrant le score grâce à l’international portugais Vieirinha à la 49e et battre son voisin 1-0. Gomez, Guilavogui, Luiz Gustavo et consorts se maintiennent en Bundelisga.