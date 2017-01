Si son contrat se termine dans 6 mois, le milieu de terrain ivoirien de 33 ans ne souhaite pas discuter avec d’autres clubs pour l’instant. Pep Guardiola, admiratif du comportement de son joueur, aimerait cependant que son club lui propose rapidement une prolongation selon The Sun.

Interrogé sur le fait de savoir s’il allait discuter avec d’autres clubs, Yaya Touré répond : « Non, je ne le ferai pas. Je reste uniquement concentré sur City. C’est le cas aujourd’hui mais ça le sera aussi demain puisque le championnat n’est pas encore fini. Moi et mes coéquipiers sommes toujours concentrés sur cet objectif. C’est le plus important pour l’instant. Je me sens jeune et je pense que mon niveau de jeu est bon. J’ai encore envie d’aider mes partenaires ». L’ancien joueur du FC Barcelone devrait donc aller au bout de sa septième année avec les Citizens.