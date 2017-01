La Chine compte bien continuer à piller le Vieux Continent en proposant des salaires démesurés aux joueurs. Toutefois, certains résistent encore à l’appel de l’argent de l’Empire du Milieu. C’est le cas de Yaya Touré.

« Je ne suis pas entièrement d’accord avec Witsel, avec autant d’argent vous pouvez renoncer ... Le plus important c’est la mentalité d’un footballeur. Il y a des gens qui aiment l’argent, et ceux qui aiment le football. Pour tout l’argent de Chine, il n’y a pas un seul joueur qui a le niveau de Yaya Toure ... Je suis sûr qu’il jouera au plus haut niveau pendant encore cinq autres années », a déclaré Dimitri Seluk, l’agent du joueur de Manchester City, des propos à retrouver sur le site de Skysports.