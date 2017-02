Yoann Gourcuff a une carrière en dent de scie. Après un passage exceptionnel à Bordeaux, puis une période catastrophique à Lyon, le milieu de terrain semble revivre à Rennes depuis 2015. Rennes rencontrera Bordeaux ce week-end, l’occasion pour Gourcuff d’accorder une interview à Sud-Ouest. Le Rennais a notamment confié qu’il aurait pu revenir à Bordeaux avant de s’engager à Rennes.

« Oui, il y a eu des discussions avec Bordeaux en 2015. Ça reste un club et une ville qui me tiennent beaucoup à cœur. Mais après un tas de réflexions, j’ai pris la décision de venir à Rennes. Pourquoi ? Cela ne vous regarde pas ! C’était une accumulation de choses, après avoir pesé le pour et le contre. »