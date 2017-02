Si l’équipe première du Paris Saint-Germain a pratiquement assuré son passage en quarts de finale, l’équipe de Youth League parisienne a subi un énorme revers cet après-midi. Sur la pelouse du RB Salzbourg en huitièmes de finale de la compétition, les jeunes pousses franciliennes se sont inclinées sur le lourd score de 5-0.

Wolf, Filip par trois fois et Mensah ont inscrit les buts autrichiens. On notera tout de même que le PSG a joué à 10 à partir de la 36e minute et l’expulsion de Luzayadio, lorsque le score n’était "que" de 3-0. Un coup dur pour les Parisiens, finalistes de la dernière édition, avec une finale perdue contre Chelsea.