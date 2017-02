Hier soir, l’équipe première de l’AS Monaco s’est inclinée 5-3 chez Manchester City, tout en ayant tout de même montré un beau visage. Cet après-midi, c’était aux jeunes pousses du club de la Principauté de disputer leur huitième de finale de la compétition, face au Real Madrid. Et le club espagnol l’a emporté (4-3).

Les Monégasques avaient pourtant pris un bel avantage, et menaient déjà 2-0 à la demi-heure de jeu grâce à des buts de Cardona et Mbae. Mais les troupes de Guti ont inversé la tendance au retour des vestiaires. Peeters à deux reprises, Sergio Diaz et Dani Gomez permettaient aux Madrilènes de signer la remontada en deuxième période. Bongiovanni réduisait l’écart dans le temps additionnel, mais c’était trop tard. Après le PSG hier face à Salzbourg (5-0), c’est donc au tour de Monaco de prendre la porte.