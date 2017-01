Promis à la Juventus, Axel Witsel va finalement rallier la Chine. A la surprise générale, le milieu de terrain du Zenit a en effet préféré céder aux sirènes de Shanghai plutôt qu’au challenge sportif turinois. Un choix que l’intéressé a expliqué.

« Ce fut un choix difficile parce que d’un côté, il y avait une très grande équipe comme la Juventus, mais de l’autre il y avait une offre impossible à refuser pour le futur de ma famille. Les dirigeants bianconeri se sont toujours comportés comme des gentlemen avec moi et je leur en suis reconnaissant. je serai un supporter de la Juventus et j’espère qu’elle pourra triompher en Ligue des Champions. Et peut-être qu’un jour nos chemins se croiseront à nouveau », a expliqué le Belge à Tuttosport.