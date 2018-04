« Nous sommes tombés d’accord avec Niko Kovac sur un contrat de trois ans à partir du 1er juillet 2018 ». Le Bayern Munich attendait encore de savoir quel serait son futur adversaire en demi-finale de Ligue des Champions quand son directeur sportif Hasan Salihamidzic officialisait l’information qui avait été révélée hier par Bild : Niko Kovac prendra la succession de Jupp Heynckes. Une intronisation qui peut surprendre quand on sait que des entraîneurs plus renommés tels que Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino étaient annoncés.

De la lutte contre la relégation à la course à la Ligue des Champions avec Francfort

Mais à 46 ans, le technicien croate fait partie de la jeune génération de coaches prometteurs de Bundesliga. Ancien joueur du Bayern entre 2001 et 2003, l’ancien international croate (83 capes, 14 buts) est tranquillement monté en gamme lorsqu’il a décidé d’embrasser une carrière de coach juste après avoir raccroché les crampons en 2009 à Salzbourg. Après des premiers pas en tant que coach apprenti, Kovac est ensuite devenu assistant au sein du club autrichien jusqu’en 2011. Une ascension en bonne et due forme qui l’a amené à la tête de la sélection croate U21 avant de prendre les rênes de l’équipe A et d’aller au Mondial brésilien en 2014 (limogé en septembre 2015).

Sportdirektor Hasan Salihamidžić bei #FCBayernTVlive : "Niko Kovač wird ab dem 1. Juli 2018 neuer Trainer des #FCBayern. Wir haben uns gestern auf einen Dreijahresvertrag geeinigt." #MiaSanMia @Brazzo pic.twitter.com/x5qNNALWEL — FC Bayern München (@FCBayern) 13 avril 2018

Une fin d’aventure internationale qui ne l’a pas empêché de reprendre rapidement du service six mois plus tard. Nommé à la tête de l’Eintracht Francfort en mars 2016, Kovac débarque dans un club englué dans les bas-fonds du classement de Bundesliga. Promise à la relégation, le club du sud de l’Allemagne parvient finalement à se sauver grâce à une tactique très défensive choisie par Kovac. Mais n’allez pas imaginer le Croate frileux dans ses choix. Après une 15e place en 2015/2016, le natif de Berlin n’a cessé de faire monter un échelon à son équipe depuis. Onzième l’an dernier (et une finale de coupe d’Allemagne perdue face au Borussia Dortmund), l’Eintracht pointe aujourd’hui à une belle cinquième place, à seulement deux points du quatrième rang synonyme de Ligue des Champions. L’une des grosses surprises de la présente saison en Bundesliga. Comment Kovac en est-il arrivé là, au point d’avoir séduit les dirigeants bavarois ?

Un coach pragmatique qui sait gérer les fortes têtes

Pragmatique, Kovac a su s’adapter face aux changements survenus, à savoir le retour de Jesus Vallejo au Real Madrid et les blessures d’Omar Mascarell et d’Alexander Meier. Sur le plan du jeu, Kovac adore s’appuyer sur des joueurs forts physiquement capables d’être assez durs sur l’homme à l’image de Kevin-Prince Boateng arrivé l’été dernier en provenance de Las Palmas. Tactiquement, il est capable d’utiliser un 5-3-2 défensif, comme d’aligner un 3-4-2-1 davantage porté sur la possession de balle. Vous l’aurez compris, Kovac est capable d’adapter sa tactique en fonction des moyens mis à sa disposition et ne se contente pas d’un seul et unique schéma. Un bon point pour le Bayern, dont la tactique peut, par exemple, varier suivant les profils de joueurs alignés (Robben, Ribéry, James ou Müller).

Mais au Bayern, outre le côté sportif, Kovac devra également gérer une composante importante au sein de la formation munichoise : les egos surdimensionnés. Réputé pour être une équipe composée de fortes têtes, le club que l’on surnomme parfois le FC Hollywood se pliera-t-il aux exigences d’un entraîneur qui ne possède aucune grosse référence ou trophée majeur sur son CV ? Interrogé à ce sujet, notre correspondant pour Fussball Transfers, Lukas Hörster, nous a apporté une précision. « Il sait gérer des caractères compliqués comme Ante Rebic ou Boateng qui est devenu un des leaders de l’équipe ». Un autre bon point. Enfin, Kovac sait aussi faire progresser de jeunes espoirs. Marius Wolf (22 ans) et Luka Jovic (20 ans) peuvent en témoigner.