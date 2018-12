150 millions d’euros. Cet été 2018, Uli Hoeness a révélé que le Bayern Munich avait refusé une offre mirobolante pour Robert Lewandowski. L’écurie allemande a tout fait pour conserver le Polonais qui a pourtant eu des envies de départ comme il l’a avoué à SportBild en août dernier. « À ce moment-là, je ne me sentais pas bien à Munich. En avril, mai, presque tout le monde m’a tiré dessus et je ne me suis pas senti protégé par le club, je me suis senti seul dans la situation. Je n’ai vu personne derrière moi à ce moment-là, et aucun des patrons ne m’a défendu. C’est alors qu’il s’est dit qu’il allait changer d’air. Pour moi, c’est là que je me suis dit : "si tout le monde ici a un problème avec moi et pense que je ne suis pas assez bon, pourquoi devrais-je rester ici plus longtemps ? »

Malgré les rumeurs l’envoyant au Real Madrid ou le fait qu’il s’attache les services du très célèbre agent Pini Zahavi, les dirigeants munichois comme Niko Kovac, arrivé au poste d’entraîneur durant l’été, ont su trouver les arguments pour le convaincre de rester en Allemagne. « J’ai pu voir que je suis très important pour le club. Le Bayern Munich n’a pas du tout voulu discuter. Il n’a pas voulu entrer en négociations, ce qui montre la dimension et la stabilité du club. C’est alors que je me suis dit : je veux tout rendre à ce club. J’ai encore trois ans de contrat ici, je ne ferai jamais de grève, je ne vais jamais jouer avec le club, je ne pense plus à l’étranger, je suis de tout cœur de retour au Bayern (...) Il (Niko Kovac) m’a expliqué comment il veut jouer, comment tout fonctionne avec lui et j’ai vraiment aimé ça. Après cette discussion, j’ai décidé de rester ».

Lewandowski évoque son avenir

Même si le Bayern Munich n’est pas aussi dominateur cette saison, Robert Lewandowski affiche un bon bilan. En 24 matches toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à 22 reprises. Cinquième au classement des buteurs en Bundesliga (10 buts), il est actuellement le meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions (8 buts). L’atout offensif numéro un des pensionnaires de l’Allianz Arena rend parfaitement sur le terrain la confiance que lui a donnée son club où il a signé en 2014. Un club qui est devenu une vraie famille pour le natif de Varsovie. Et il ne compte pas la quitter comme ça comme il l’a confié lors d’un entretien accordé à SportBild.

« Pour moi, c’est définitivement une option de terminer ma carrière au Bayern Munich. Un transfert ne fait pas partie de mes plans. Je reconnais que durant l’été, j’avais d’autres choses en tête. Mais c’est terminé ». Puis il a ajouté : « Il est fort possible que je reste ici très longtemps. Je m’identifie totalement au Bayern Munich. Je sens que je suis totalement et à 100% avec le Bayern, puisque les rumeurs et les problèmes sont terminés ». Une annonce forte et un message qui doit faire plaisir au club et aux supporters du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Robert Lewandowski (30 ans) a donc juré fidélité aux Munichois. L’union entre les deux parties est donc partie pour durer !