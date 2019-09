« Je dois donner le meilleur de moi-même où que je sois. Ce club a une grande trajectoire et porter le numéro 10, avec ce que cela signifie, est un honneur. Je sais qu’il y a beaucoup de pression et qu’on attend beaucoup de moi mais je suis sûr que vais faire de mon mieux. » Prêté pour deux saisons au Bayern Munich par le FC Barcelone, Philippe Coutinho avait été clair lors de sa présentation cet été. Après de nombreux mois compliqués avec les Blaugranas, l’international brésilien (56 sélections) voulait donc se relancer au sein du club bavarois. Son entraîneur Niko Kovac n’a donc pas attendu bien longtemps pour lui donner sa chance, avec une demi-heure de jeu contre Schalke 04 (3-0).

La semaine suivante, le natif de Rio de Janeiro a donc vécu sa première titularisation lors du large succès contre Mayence (6-1), avant d’être mis au repos contre Leipzig (il a joué deux minutes, 1-1). Mais depuis, Philippe Coutinho a multiplié les titularisations. En Ligue des Champions d’abord, face à l’Etoile Rouge de Belgrade (3-0), et en Bundesliga ensuite, face à Cologne (4-0) et hier après-midi contre Paderborn (3-2). Deux matches durant lesquels le Brésilien a étalé toute sa classe. Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais également de sa première passe décisive, contre les Boucs de Cologne, le joueur de 27 ans a remis ça ce week-end.

La presse allemande s’enflamme pour le Brésilien

Dans cette position de numéro 10 au sein du 4-2-3-1 mis en place par Niko Kovac, le milieu de terrain prêté par le Barça n’a pas attendu bien longtemps pour être encore une fois décisif. Dès la 15e minute, le Brésilien a exposé son talent avec une superbe passe à destination de Serge Gnabry pour l’ouverture du score. L’international allemand lui a alors rendu la pareille après la pause, en le servant sur un plateau devant le but pour le 2-0 (55e). Mais en dehors de son caviar et son deuxième but de la saison, Philippe Coutinho n’a pas arrêté. Une prestation soulignée forcément par la presse allemande.

De son côté, Sport Bild explique qu’en dehors des deux actions décisives, le numéro 10 bavarois « était impliqué dans presque toutes les actions offensives ». Le journal, qui note dans l’autre sens, lui a même attribué la meilleure note possible, à savoir 1 ! Kicker a également été séduit par l’ancien joueur de Liverpool. Dans son édition du jour, le média allemand pose tout simplement une question en Une : « Lewandowski et Coutinho, le nouveau couple de rêve du Bayern ? »

« Parfois, on dirait vraiment qu’il est en train de danser avec le ballon »

Avec ses performances de qualité, Philippe Coutinho a donc séduit son monde, à commencer par son entraîneur. « Philippe n’a plus rien à prouver. Tous ceux qui étaient au stade aujourd’hui et tous ceux qui ont regardé le match ont pu constater encore une fois l’incroyable qualité technique qu’il possède avec le ballon, a lâché le coach bavarois en conférence de presse avant de poursuivre. Parfois, on dirait vraiment qu’il est en train de danser avec le ballon, il faut le dire ainsi. Il sait exactement quoi faire, quand et comment et où avec le ballon. Il a réalisé une superbe passe décisive sur le premier but. Dans la foulée, il était pourtant en train de sprinter vers la surface car il veut également marquer des buts. »

« Il a de la qualité individuelle et il va nous aider encore plus. Il participe beaucoup au jeu, il s’est adapté et il est heureux ici. Quand un joueur venant d’Amérique du Sud, comme un Brésilien, est heureux, vous pouvez admirer toute sa qualité fantastique. Peu importe que vous soyez un fan de Paderborn, du Bayern Munich ou d’un autre club. Vous vous régalez devant une telle performance », a conclu Niko Kovac au sujet de son joueur brésilien. Des mots qui devraient donc forcément faire plaisir à Philippe Coutinho, dont la saison commence sur de bonnes notes. Mais le plus dur reste à faire puisqu’il va falloir enchaîner, et ce dès mardi soir à Londres contre Tottenham dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions (21h, à suivre en direct sur notre site).

