Un coup de sang. Au sortir de la défaite du Bayern Munich sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-3), Franck Ribéry s’en est pris physiquement, dans les couloirs du Signal-Iduna Park, au consultant beIN Sports Patrick Guillou pour des commentaires auxquels il avait visiblement peu goûté. Une affaire qui a provoqué un véritable tollé en France et en Allemagne, obligeant la direction du club bavarois à réagir.

Une réunion s’est tenue ce mercredi entre les différents intéressés au siège de l’écurie munichoise. Un entretien au cours duquel l’attaquant français a présenté ses excuses à Patrick Guillou devant ses dirigeants. Pour mettre un terme à l’affaire, le Bayern a publié ce jeudi une vidéo via ses médias officiels dans laquelle l’ancien Marseillais s’exprime pour la première fois sur ce malheureux événement.

« J’ai eu un entretien avec Patrick Guillou mercredi. C’est bien qu’il soit venu à Munich. Nous avons parlé pendant longtemps de ce qui s’est passé après le match à Dortmund. J’ai évidemment tort et c’est toujours difficile à chaud après un match. J’étais très remonté. Je me suis excusé auprès de Patrick et de sa famille. J’espère qu’on en finira maintenant avec cette histoire. Cette réunion était très importante pour lui et moi », a-t-il confié. C’est dit.