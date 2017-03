Plus les mois passent, plus le Borussia Dortmund se félicite d’avoir recruté Ousmane Dembélé. Jeune pépite formée au Stade Rennais, pas toujours considérée à sa juste valeur par les Rouge-et-Noir, l’ailier tricolore (3 sélections) cartonne en Bundesliga. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 21 matches de championnat, Dembélé n’a pas mis bien longtemps pour frapper à la porte de l’équipe de France. Une ascension fulgurante qui a de quoi donner de gros regrets aux dirigeants bretons. D’autant que Dembélé a également fait preuve d’une incroyable adaptation à son nouvel environnement.

De quoi susciter encore plus d’admiration chez certains, comme son partenaire d’attaque chez les Marsupiaux : Pierre-Emerick Aubameyang. Rencontré à l’occasion du concours de buteurs Strike Night organisé par l’équipementier américain Nike à Londres, l’artilleur numéro un du BVB (19 réalisations inscrites en 20 matches de Bundesliga) n’a pas manqué de faire l’éloge de son jeune coéquipier. « Surpris ? Un peu parce que bon je le connaissais avant. J’ai vu ce qu’il a fait à Rennes en aussi peu de temps. Mais surpris parce que ça va tellement vite. Il est exceptionnel, il y a rien à dire. C’est un jeune qui est très à l’écoute, très intelligent. Il a encore beaucoup devant lui, mais il faut qu’il reste comme il est en ce moment. »

Aubameyang encourage les jeunes de L1 à venir en Bundesliga

Et pour que cette valeur montante du football français poursuive sa progression du mieux possible, on peut compter sur le soutien d’Aubameyang. « J’essaie de faire un peu comme un grand-frère, de faire attention à sa récupération. La dernière fois, je l’ai chambré un peu parce qu’il avait eu des crampes en coupe d’Allemagne. Je lui ai dit : « il faut boire beaucoup d’eau mon petit » (rires). Et puis j’essaye de le prendre aussi dans le travail devant le but. Il sait que je ne lâche pas sur ça. » Et vu le nombre de buts inscrits par l’ancien Stéphanois sous le maillot du BVB, nul doute que Dembélé écoutera attentivement ses conseils.

Tout comme d’autres futurs jeunes talents de Ligue 1. En effet, après Ousmane Dembélé, Raphaël Guerreiro ou encore Paul-Georges Ntep, plusieurs éléments prometteurs pourraient débarquer outre-Rhin. Un choix qu’incite à faire PEA. « Je pense que c’est une belle vitrine pour tous ces jeunes, à l’image d’Ousmane qui est en train d’exploser. Pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats en Europe avec des stades pleins. Ça ne peut que faire vibrer un jeune. On a envie de jouer pour ça : d’avoir du public au stade. C’est plaisant, c’est un bon championnat, ça joue de l’avant, c’est offensif. C’est le top. » Le message est passé.