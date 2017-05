Dortmund assure la troisième place, Hoffenheim en barrage de Ligue des champions

Accroché par Augsbourg lors de la dernière journée, Dortmund devait l’emporter sur sa pelouse face au Werder Brême pour assurer sa 3e place. Car derrière, avec le même nombre de points mais une différence de buts défavorable, Hoffenheim était en embuscade. Menés par le Werder, sur un but validé grâce à la goal-line technology (Junuzovic, 0-1, 7e), les Jaune et Noir ont souffert pour inverser la tendance. La multiplication des actions individuelles desservant les intérêts des hommes de Thomas Tuchel. Marco Reus (1-1, 32e), puis Pierre-Emerick Aubameyang (2-1, 42e), servi pour la 10e fois de la saison par son compère Ousmane Dembélé, permettaient à Dortmund de mener à la pause. Mais il était une nouvelle fois surpris au retour des vestiaires, sur une superbe inspiration de Kruse et une finition de Bartels (2-2, 46e). Dépassés, les Borussmen perdaient leurs nerfs, commettaient de nombreuses fautes et sortaient de leur match. Max Kruse en profitait pour redonner l’avantage aux Vert et Blanc, envoyant les siens en Ligue Europa (2-3, 68e). Mais derrière, Dortmund s’accrochait, ne quittait plus la moitié de terrain adverse et était récompensé par deux penalty, que Reus (3-3, 75e), puis Aubameyang (4-3, 88e), transformaient. Dortmund finit donc la saison à la troisième place, assuré de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions. Dans le même temps, Hoffenheim, devait donc gagner face à Augsbourg et espérer une contre-performance du Borussia. Mes les hommes de Julian Nagelsmann ne seront pas parvenu à débloquer le score face à un adversaire qui avait déjà posé de gros problèmes aux Jaune et Noir lors de la journée précédente (0-0). Perdant de ce duel à distance, Hoffenheim touche du bout du pied la Ligue des champions, mais devra d’abord passer par le tour de barrage pour non champions.

Cologne coiffe le Hertha et Fribourg au poteau

Derrière, on assistait à une lutte à quatre pour la Ligue Europa. Le Hertha, cinquième avec 49 points, avait la faveur des pronostiques. Les Berlinois recevaient Leverkusen, qui n’avait plus rien à espérer cette saison. Mais le club de la capitale a sombré à domicile, ultra-dominés par un Bayer emmené par Chicharito, buteur et passeur et Kai Havertz, jeune prodige allemand de 17 ans, auteur d’un doublé (2-6). Les Berlinois terminent finalement au sixième rang et devront disputer le troisième tour de qualification pour la Ligue Europa. Une place qu’ils prennent à Fribourg, en position de barragiste avant la dernière journée. Mais il était prévisible que son court déplacement sur la pelouse du champion munichois ne serait pas de tout repos. De là à ruiner ses espoirs européens ? Malgré une belle résistance en première période, les Fribourgeois se sont logiquement inclinés face à un Bayern qui célébrait les derniers matches en carrière de Philip Lahm et Xabi Alonso. Arjen Robben lançait les Bavarois en première période, avant que Vidal, Ribéry puis Kimmich n’assurent la fête en fin de rencontre (4-1). Septième avant la dernière journée, Cologne, emmené par Anthony Modeste, troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 25 réalisations, était à l’affût. Les boucs recevaient Mayence, 13e et qui n’avait plus aucun objectif. Et ce sont eux qui en gagnant (2-0), accrochent la cinquième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Pour rappel, une victoire du Borussia Dortmund en finale de la Coupe d’Allemagne, face à Francfort, pourrait débloquer un fauteuil européen supplémentaire.

Hambourg évite le barrage au bout du suspense

Outre Ingolstadt et Darmstadt, déjà assurés de descendre en Bundesliga 2, deux autres formations étaient concernées par la place de barragiste, qui oblige à disputer une double-confrontation couperet face au troisième de deuxième division allemande. Et voilà que le calendrier avait réservé une surprise pour ce dénouement. Hambourg, 16e avec 35 points, barragiste avant la rencontre, recevait Wolfsburg, 15e avec 37 points, lors de l’ultime journée, ce samedi ! Hambourg ne disputera pas un troisième barrage en quatre ans ! Wolfsburg, dauphin du Bayern il y a deux saisons et quart de finaliste de la Ligue des champions la saison passée, a craqué, à deux minutes du terme, alors que les Loups avaient pourtant ouvert le score en première période, par Knoche (23e). Kostic égalisait pour Hambourg, neuf minutes plus tard (32e), avant que le jeune Gian-Luca Waldschmidt ne délivre tout un stade (88e). Wolfsburg devra donc disputer un barrage face au club de Brunswick, situé en Basse-Saxe, à 30 km de...Wolfsburg.

Aubameyang dépasse Lewandowski sur le fil

Auteur d’un doublé décisif pour Dortmund, dans la course à la troisième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions, Pierre-Emerick Aubameyang a doublé Robert Lewandowski sur le fil au classement des buteurs de Bundesliga. Grâce à un penalty inscrit à la 88e minute de la rencontre face au Werder Brême, le buteur gabonais conclut la saison avec un total de 31 buts. Il devance le buteur polonais du Bayern, muet cet après-midi, d’une unité (30 buts) et la surprise de Cologne, Anthony Modeste (25 buts), qui n’a pas marqué aujourd’hui.

Les résultats de la 36e et dernière journée de Bundesliga :

Dortmund 4 – 3 Werder : M. Reus (32e, 75e, pen.), P-E. Aubameyang (42e, 89e, pen.) pour Dortmund ; Z. Junuzovic (7e), F. Bartels (46e) ; M. Kruse (68e) pour le Werder.

Hoffenheim 0 – 0 Augsbourg

Hambourg 2 – 1 Wolfsburg : F. Kostic (32e), G. Walschmidt (88e) pour Hambourg ; R. Knoche (23e) pour Wolfsburg.

Hertha 2 – 6 Leverkusen : M. Weiser (71e), S. Allagui (85e, pen.) pour le Hertha ; Chicharito (5e), K. Havertz (31e, 45e +1), S. Kiessling (64e, pen.), Aranguiz (81e, pen.), J. Pohjanpalo (90e) pour Leverkusen.

Bayern 4 – 1 Fribourg : A. Robben (4e), A. Vidal (73e), F. Ribéry (90e +1), J. Kimmich (90e + 5) pour le Bayern, N. Petersen (76e) pour Fribourg.

Cologne 2 – 0 Mayence : J. Hector (43e), Y. Osako (87e) pour Cologne.

Francfort 2 – 2 Leipzig : J. Vallejo (83e), D. Blum (90e) pour Francfort ; M. Sabitzer (25e), Y. Poulsen (56e) pour Leipzig.

Ingolstadt 1 – 1 Schalke 04 : P. Gross (41e) pour Ingolstadt ; D. Avdijaj (2e) pour Schalke 04.

Mönchengladbach 2 – 2 Darmstadt : T. Hazard (50e), Raffael (65e) pour Mönchengladbach ; S. Schipplock (62e) pour Darmstadt.

