Avant le retour de la Ligue des Champions, mais également de la Ligue Europa, la 10e journée de Bundesliga débutait ce samedi après-midi avec cinq matches programmés à 15h30. Deuxième avant les rencontres du jour, le Bayern Munich se rendait à la Commerzbank-Arena pour y affronter l’Eintracht Francfort (10e). En cas de victoire, les champions en titre pouvaient éventuellement prendre la première place, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Niko Kovac. Au bout de neuf minutes de jeu, Boateng était expulsé pour une faute sur Kostic en tant que dernier défenseur. En infériorité numérique, les Bavarois avaient le ballon mais souffraient sur les assauts adverses. Rapidement, ce même Kostic ouvrait le score avec un peu de chance en profitant d’une frappe déviée par Alaba, mais aussi en étant aidé par le poteau (25e, 1-0).

Les locaux déroulaient et Sow doublait la mise du droit sur un centre de Kostic, très actif aujourd’hui (33e, 2-0). Avant la pause, Lewandowski relançait le Bayern en réduisant l’écart (37e, 2-1). Mais après la pause, les Aigles prenaient le large. D’abord, Abraham profitait de la passivité de la défense pour reprendre un centre de Da Costa au second poteau (49e, 3-1). Déboussolés, les Munichois n’arrivaient pas à répondre... Les joueurs d’Adi Hütter, eux, enfonçaient le clou grâce à Hinteregger sur un corner de Kostic, encore passeur décisif (61e, 4-1), et Paciencia, buteur à bout portant sur un service de Silva (85e, 5-1). À l’extérieur, le Bayern s’inclinait donc lourdement et glissait à la quatrième place. Car dans le même temps, les autres équipes du haut de tableau ont fait le job.

Le Borussia Dortmund et Mönchengladbach assurent

À la septième position avant les rencontres du jour, le RB Leipzig recevait Mayence dans sa Red Bull Arena. Après leur 6-1 contre Wolfsbourg en Coupe en milieu de semaine, les locaux voulaient encore frapper fort, et ils l’ont fait ! Rien qu’en première période, les joueurs de Julian Nagelsmann trouvaient le chemin des filets à cinq reprises. Sabitzer (5e), Werner (30e), Nkunku (35e), Halstenberg (39e) et Poulsen (44e) trompaient la vigilance du pauvre gardien adverse, Zentner. Mais le calvaire n’était pas fini pour l’ancien Stéphanois Pierre-Gabriel et ses coéquipiers... Après la pause, Werner signait un doublé grâce à une frappe du gauche (48e) avant que le Français Mukiele n’aggrave la marque de la tête (50e, 7-0). Werner s’offrit même un triplé en fin de match (87e, 8-0). Grâce à ce festival offensif, le RB Leipzig passait donc troisième, tandis que Mayence restait treizième.

Doublé par le RBL, le Bayern l’a aussi été par le Borussia Dortmund ! Les Borussen de Lucien Favre, sixièmes au coup d’envoi, étaient opposés à Wolfsbourg au Signal Iduna Park. Après un premier acte sans le moindre but, les locaux débloquaient la situation après la pause. Thorgan Hazard ouvrait le score sur un service d’Hakimi (52e, 1-0). Quelques instants plus tard, l’international portugais Guerreiro faisait le break (58e, 2-0). Götze participait ensuite à la fête en transformant un penalty (88e s.p., 3-0). Avec cette victoire, le BvB prenait donc la deuxième place et se retrouvait à trois points du leader, le Borussia Mönchengladbach. Les Poulains, déjà en tête, ont réussi à conserver cette place en dominant le Bayer Leverkusen. Après l’ouverture du score de Wendt (18e, 0-1), Volland égalisait pour les locaux (25e, 1-1), mais l’ancien Guingampais Thuram offrait la victoire aux siens (42e, 1-2). Enfin, le Werder Brême et Fribourg s’affrontaient. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (2-2).

Les résultats de l’après-midi :

Werder Brême 2-2 Fribourg : Rashica (9e), Gebre Selassie (59e) ; Petersen (28e, 90e+4)

Dortmund 3-0 Wolfsbourg : Hazard (52e), Guerreiro (58e), Götze (88e s.p)

Francfort 5-1 Bayern : Kostic (25e), Sow (33e), Abraham (49e), Hinteregger (61e), Paciencia (85e) ; Lewandowski (37e)

Leverkusen 1-2 Mönchengladbach : Volland (25e) ; Wendt (18e), Thuram (42e)

RB Leipzig 8-0 Mayence : Sabitzer (5e), Werner (30e, 48e, 87e), Nkunku (35e), Halstenberg (39e), Poulsen (44e), Mukiele (50e)