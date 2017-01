C’est le dernier coup marquant du Borussia Dortmund. Alexander Isak, 17 ans, présenté comme le nouvel Ibrahimovic, s’est engagé, pour un contrat longue durée, avec le club de la Ruhr. Soit une nouvelle excellente pioche pour le 4e de la Bundesliga, puisque le joueur était notamment courtisé par le Real Madrid et le Bayern Munich. Suivi par des scouts du monde entier lorsqu’il évoluait avec l’AIK Solna, Isak a privilégié le Borussia. Pourquoi ? La réponse apparaît évidente aujourd’hui. Le club sait mettre en valeur ses jeunes éléments.

Cette saison, il y a les trois feux-follets offensifs qui le prouvent. Ousmane Dembele (19 ans), Emre Mor (19 ans) et Christian Pulisic (18 ans) régalent le fabuleux public du Signal Iduna Park à chaque fois qu’ils obtiennent du temps de jeu. Au milieu, Julian Weigl (21 ans) s’est imposé comme le patron et est un pion essentiel dans l’esprit de son entraîneur Thomas Tuchel. En défense, le jeune Felix Passlack (18 ans), formé au club et à la progression linéaire, apprend à maîtriser un poste de latéral droit qui va s’offrir définitivement à lui la saison prochaine. Ces 5 joueurs sont le symbole de la réussite de la stratégie mise en place par Dortmund et magnifiée par son entraîneur Thomas Tuchel.

L’importance de Thomas Tuchel

Si Jürgen Klopp a instauré un jeu ultra-offensif et savait faire confiance aux jeunes, Thomas Tuchel insiste encore plus sur le second point. « Tuchel est le facteur principal de cette stratégie basée sur les jeunes joueurs. C’est lui qui a lancé, il y a un an, Pulisic et Passlack avec l’équipe première. Et puis il avait acheté Merino (jeune milieu espagnol) lors du mercato hivernal », nous explique Remo Schatz, journaliste allemand pour Fussball transfers. Célébré par tous les médias européens pour sa pertinence et sa perspicacité sur le marché des transferts, le BVB va-t-il devenir la plaque tournante des meilleurs espoirs de la planète ? S’il continue sur ce rythme, le club de la Ruhr va les empiler comme Chelsea et sa trentaine de joueurs prêtés chaque saison.

Ce n’est visiblement pas le plan si l’on en croit Remo Schatz. « Ils achètent des joueurs qui vont jouer. Ce n’est pas de l’investissement financier. Dortmund a toujours eu de bonnes équipes de jeunes mais désormais le club les achète aussi ailleurs pour renforcer directement l’équipe première », explique-t-il. Toutefois, certains secteurs de jeu semblent aujourd’hui bien bouchés, notamment celui des milieux offensifs, où les jeunes pépites sont mêlées aux joueurs établis comme Reus, Kagawa, Götze et Schürrle. Pas un problème pour le BVB et Tuchel.

Un temps de jeu garanti

« C’est le maître de la rotation. Il a parfois changé 8 ou 9 joueurs d’un match à l’autre », assure Remo Schatz, qui sait aussi que cette propension à bouleverser le onze de départ a également été critiquée outre-Rhin quand les résultats, irréguliers cette saison, ne suivent pas. Mais là où certains entraîneurs pourraient être fragilisés, Tuchel garde le soutien total de sa direction, que ce soit le directeur général Hans-Joachim Watzke ou Michael Zorc le directeur sportif.

Les trois hommes travaillent main dans la main sur le mercato. Si Tuchel réclame un joueur, Watzke n’hésite pas à lancer Zorc sur le dossier. Ce dernier est l’un des tout meilleurs directeurs sportifs sur le Vieux Continent et parvient facilement à séduire les jeunes talents, avec l’aide de Tuchel et du temps de jeu intéressant promis. Voilà donc comment Dortmund s’est installé comme une force majeure sur l’échiquier du mercato, à l’endroit où la bataille est la plus rude, la concurrence la plus féroce.

Et ce n’est pas fini. Car non seulement Dortmund tire son épingle du jeu sur le mercato, mais il possède déjà en son sein des éléments très prometteurs, à l’image de Passlack. Selon nos collègues allemands, la future pépite se nomme Dzenis Burnic. « C’est le plus grand talent de la formation. Il est le capitaine des U19 et s’entraîne déjà régulièrement avec l’équipe première », glisse Remo Schatz. Son intégration définitive pourrait encore faire baisser la moyenne d’âge de l’effectif, actuellement à 24 ans et 340 jours (8e effectif le plus jeune d’Europe).