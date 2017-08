Ce jeudi à 23h59, il restera une minute aux clubs pour finaliser leurs opérations estivales. Le Borussia Dortmund, lui, est à la rechercher d’un remplaçant pour son aile afin de pallier le départ d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Et le club de la Ruhr a une belle manne financière puisqu’il a cédé l’ancien Rennais au FC Barcelone contre la modique somme de 147 millions d’euros en comptant les bonus. Le club allemand prospecte donc un peu partout en Europe même si Christian Pulisic pourrait être le remplaçant naturel.

Après s’être un temps penchés sur le cas de joueurs de Ligue 1 comme Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais) ou Malcom (Girondins de Bordeaux), les dirigeants du BvB auraient finalement trouvé leur bonheur ailleurs et surtout moins coûteux si l’on en croit les dernières informations de Bild à ce sujet. En effet, les locataires du Signal-Iduna Park se pencheraient sur la piste menant à l’international ukrainien du Dynamo Kiev Andriy Yarmolenko (27 ans).

Il est moins cher que Malcom

Sous contrat jusqu’en 2020 avec le club de la capitale ukrainienne, Yarmolenko serait, selon la presse de son pays, d’ores et déjà en Allemagne afin de passer sa visite médicale avec le dernier troisième de Bundesliga. S’il satisfait à celle-ci, il s’engagera avec le BvB contre 30 millions d’euros, bien loin donc des 50 M€ annoncés pour le transfert de Malcom en provenance de Gironde, qui de toute façon n’était pas vraiment à vendre.

L’ailier n’a pas le même profil que Dembélé, il est moins fin techniquement et surtout plus robuste du haut de son 1m87. Sous les couleurs du Dynamo, il a inscrit la bagatelle de 137 buts en 339 matchs, toutes compétitions confondues. Il a aussi été efficace avec sa sélection nationale (69 sélections, 29 buts). Seule inconnue et elle est de taille, la propension de la star ukrainienne à s’imposer et à briller hors de son pays, lui qui n’a connu que le Dynamo depuis ses débuts en pro en 2008. Quoi qu’il en soit, le BvB n’aura pas chômé afin de remplacer le Français et est donc fin prêt pour relever de nouveaux défis et tourner définitivement la page Dembélé.