« Lorsque Paris a montré de l’intérêt à mon sujet, j’ai naturellement pensé à mon avenir ». Dans les colonnes de Bild, Julian Weigl (23 ans) avouait fin janvier qu’il avait clairement songé à rejoindre Thomas Tuchel au Paris SG cet hiver. Ce transfert n’a finalement pas eu lieu. Au cours d’un long entretien accordé à Eurosport en Allemagne, le milieu de terrain du Borussia Dortmund est revenu sur les dessous de ce faux-départ. « C’était difficile, avoir une telle opportunité (rejoindre le PSG, ndlr), après avoir connu une première partie très insatisfaisante pour moi... », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Nous avons discuté, nous nous sommes assis autour d’une table et avons parlé. C’est à ce moment-là que j’ai compris que le club n’avait pas l’intention de me laisser partir. Cela m’a montré que le club comptait sur moi », a-t-il confié. S’il souhaitait réellement rejoindre le club de la capitale, l’international allemand (5 capes) n’avait pas l’intention d’aller au bras de fer avec le BVB pour parvenir à ses fins. « Bien sûr, je ne pouvais qu’accepter. Alors, je me suis mis au service de l’équipe, dans la position à laquelle le coach m’a aligné. Je sais aussi ce que je dois à ce club qui m’a fait confiance alors que je venais de deuxième division. Alors, je n’avais aucune raison de faire des pieds et des mains pour partir, de faire grève ou autre », a-t-il expliqué avant d’ajouter.

« Tout d’abord, tu ne veux pas comprendre. Mais je sais très bien quelles sont les raisons qui ont poussé le club à me retenir. Vous pouvez bien sûr le comprendre si vous le regardez de manière logique (...). Je l’accepte aussi. (...) J’aime tellement les gars. C’est pourquoi j’ai juste essayé d’être bon et de gagner ma place dans l’équipe. Ça a marché », a-t-il résumé. Le mercato oublié, le natif de Bad Aibling est désormais titulaire avec le club de la Ruhr, au poste inhabituel de défenseur central, aux côtés du Français Abdou Diallo, en l’absence du Suisse Manuel Akanji. « Je suis heureux de jouer à nouveau », a-t-il raconté, même si c’est dans « une position difficile » qu’il ne connaissait pas.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, le jeune homme, forcément marqué par son mercato d’hiver frustrant, refuse toutefois de se projeter trop loin. « Une prolongation ? Je ne peux pas tout dire ici. Nous avons eu des discussions positives, j’ai senti le soutien du club et j’ai réalisé que personne ne voulait me laisser partir. (...) Je ne peux pas dire ce qui se passera cet été », a-t-il conclu. Titulaire lors de 5 des 6 derniers matches du BVB, Julian Weigl a repris le fil de son histoire avec Dortmund. Jusqu’à quand ? C’est une autre histoire...