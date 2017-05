« Il a soufflé, maintenant il est prêt à repartir. La priorité c’est l’étranger, après je ne sais pas ce qui peut se passer. On a eu beaucoup d’offres dans la saison, de clubs, de sélections... » Le 24 avril dernier, l’agent de Laurent Blanc, Jean-Pierre Bernès, annonçait que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain comptait reprendre du service un an après son limogeage du club de la capitale. Et pas n’importe où. À l’instar de Bernès, Jean-Louis Gasset, l’ex-adjoint de Blanc, avait confirmé que le Cévenol disposait de plusieurs touches en ce sens.

« Il a des contacts en Angleterre, en Italie, en Espagne, mais cela reste vague pour l’instant. » En Espagne, Las Palmas, le Betis Séville, et le FC Séville ont ainsi approché un entraîneur dont le rêve était de signer au FC Barcelone. Un souhait qui ne sera cependant pas exaucé, les Blaugranas ayant préféré miser sur l’ancien coach de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde. Également pisté par Galatasaray, Blanc croule donc sous les propositions, mais ne semble pas enclin à répondre favorablement à ses prétendants.

Une tendance qui se confirme selon Sport Bild. Le quotidien allemand nous apprend en effet que, dans le cadre de la succession de Thomas Tuchel, le Borussia Dortmund a tenté sa chance avec l’Argentin Diego Simeone, mais aussi Laurent Blanc. Deux entraîneurs qui ont cependant éconduit les Marsupiaux. Mais si le choix d’El Cholo peut se comprendre étant donné qu’il est déjà en poste à l’Atlético Madrid. En revanche, si le refus de Blanc se confirme, il a de quoi interpeller.