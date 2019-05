Le feuilleton Antoine Griezmann a été lancé ce mardi soir, avec le communiqué de l’Atlético Madrid expliquant que le joueur avait annoncé à ses dirigeants qu’il allait quitter le navire l’été prochain. Mais alors, qui pour le récupérer ? Forcément, et c’est la plus grande probabilité, le FC Barcelone est sur les rangs. L’année passée déjà le club blaugrana n’avait pas été loin de rafler la mise, mais l’international tricolore avait finalement décidé de prolonger chez les Colchoneros.

Ce mercredi, nous apprenions que les Catalans étaient en pole pour accueillir le champion du Monde 2018, mais que le Paris Saint-Germain avait aussi des vues sur lui. Pour le faire signer, c’est assez simple. Il conviendra de convaincre le Français puisque la clause libératoire du joueur (120 millions d’euros) va être levée et que son club actuel, l’Atlético Madrid n’a plus le droit de dire un mot. Ainsi, la bataille risque d’être rude entre les deux potentiels prétendants.

Le salaire un point majeur

Toutefois, ils ne sont plus seuls. Si l’on en croit les informations de la Cadena Cope, le Bayern Munich s’est joint à la course à la signature de l’ancien de la Real Sociedad. En effet, les Bavarois vont avoir des liquidités cet été et les ailes seront libres puisque Franck Ribéry, le Français, et Arjen Robben, le Néerlandais, seront en fin de contrat. Le club, qui n’est pas encore sacré champion d’Allemagne et devra attendre l’ultime journée, a déjà annoncé leurs départs.

Le FC Bayern va donc repartir sur de nouvelles bases d’autant que James Rodriguez, prêté depuis deux saisons par le Real Madrid, ne devrait pas être conservé. Toujours d’après les informations de la Cope, le club de Munich serait le seul club qui n’obligerait pas le Tricolore à baisser ses émoluments (plus de 20 millions d’euros annuels). Un argument de poids. Reste à savoir s’il convaincra Griezmann, que le club bavarois a approché par l’intermédiaire de sa soeur, en charge de ses intérêts. Les arguments du club fréquenté par Kingsley Coman et Corentin Tolisso, qui vient de recruter Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, convaincront-ils l’attaquant de 28 ans d’à nouveau dire non au FC Barcelone ? Le suspense reste entier.