Le Borussia Dortmund s’est fait une sacrée réputation en matière de recrutement ces dernières saisons. L’été dernier, le BvB a mis la main sur plusieurs jeunes talents à l’image Raphaël Guerreiro, Emre Mor ou encore Ousmane Dembélé. Cet hiver, les pensionnaires du Signal Iduna Park ont mis la main sur le jeune et talentueux Alexander Isak. Annoncé comme étant le futur Zlatan Ibrahimovic, le Suédois âgé de 17 ans s’est engagé lundi pour un contrat longue durée. Une arrivée qui a causé d’ailleurs quelques problèmes au sein de l’écurie allemande puisque l’entraîneur Thomas Tuchel n’était pas au courant de l’arrivée du jeune prodige et a appris la nouvelle dans la presse suédoise assure Sport Bild ce mercredi. Quoi qu’il en soit, cela reste un joli coup puisque le Real Madrid était sur le dossier depuis un moment. Le Borussia Dortmund prépare d’ores et déjà l’avenir. Le club suit notamment la piste menant à Kylian M’Bappé (Monaco) pour le remplacer cet été.

D’autant qu’un départ de Pierre-Emerick Aubameyang (20 buts en 22 matches) pourrait bien intervenir dans les prochains mois. Cet hiver, la star gabonaise a fait l’objet d’une proposition folle de la part d’un club chinois. Si le BvB avait indiqué ne pas être au courant de cette approche, son ancien coach à l’ASSE, Christophe Galtier, avait vendu la mèche sur beIN Sports : « Aubameyang a eu une approche de 41 M€ (de salaire, Ndlr) par an, avec à la clé une offre de 150 M€ de transfert pour Dortmund. Il a refusé cette offre. Son rêve, c’est de jouer dans l’un des plus grands clubs du monde. À un certain moment, il ne faut pas chercher à être les plus riches. Essayons de profiter quand on est bien physiquement et mentalement, d’aller vivre de grandes émotions dans de grands clubs pour jouer de grandes compétitions ». Contrairement à d’autres stars, PEA n’a pas cédé aux millions. Car comme il l’a toujours annoncé, son rêve est de revêtir le maillot blanc du Real Madrid.

Watzke n’exclut pas un départ

Il l’a encore reconnu lorsqu’il a été interrogé par Sport Bild il y a quelques jours : « Oui, c’est vrai. Mais comme vous le savez, il n’y a pas que le Real Madrid dans le monde ». Mais les Merengues ne seraient pas intéressés par la venue du Gabonais. « Je ne sais pas si c’est vrai. Mais cela ne m’intéresse pas. Si le Real me veut un jour, alors ils m’appelleront. Et si c’est non, ce n’est pas un problème. Je vis ma vie et je suis optimiste pour mon avenir ». Son avenir justement, il en a parlé il y a quelques jours : « Personne ne peut prévoir le futur. Je me régale à Dortmund, mais je ne peux pas dire si je vais rester 2, 5 ou 10 ans de plus. Il est possible qu’un club trouve un accord avec Dortmund en juin et que je parte ». Outre un club chinois, Manchester City voudrait aussi le récupérer l’été prochain. Les prochains mois risquent d’être animés pour un Aubameyang dont le contrat prend fin en 2020. Mais quelle est la position du Borussia Dortmund ?

Interrogé par Kicker TV, Hans-Joachim Watzke (directeur général du BvB) a confié : « Nous ne pouvons pas garantir qu’un joueur va rester au Borussia Dortmund pour toujours, mais notre rôle est de chercher et de trouver de nouvelles solutions. Quand nous avons perdu Robert Lewandowski, tout le monde disait que c’était la fin du monde et Pierre-Emerick Aubameyang a été notre alternative ». Concernant l’avenir de son attaquant, Watzke a reconnu que son club pourrait commencer à envisager un départ à partir d’un montant bien précis : « Avec une offre de 80 millions d’euros pour lui nous devrions analyser la situation avec le joueur. Nous n’avons pas la pression, mais je préférerais qu’aucune offre de n’importe quel prix n’arrive pour Pierre-Emerick Aubameyang ». Les nombreux courtisans de la fusée gabonaise sont prévenus. Il faudra au minimum 80 millions d’euros pour l’arracher aux Allemands.