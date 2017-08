Le feuilleton Ousmane Dembélé bat son plein. Ce jeudi, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Peter Bosz, a fait une révélation fracassante en conférence de presse. « Dembélé n’était pas aujourd’hui à l’entraînement. Nous avons essayé de le joindre et nous espérons qu’il ne lui est rien arrivé de grave ». Dans la foulée, L’Équipe a annoncé que l’international français était en route pour le FC Barcelone. Le quotidien sportif précisait même que le transfert de l’ancien Rennais pourrait être bouclé dans les prochaines heures. Le Guardian, de son côté, précisait même que "Dembouz" serait à Paris où il attendrait le feu vert du club allemand pour se rendre en Catalogne.

Mais cela pourrait finalement prendre plus de temps que prévu. Le BVB, qui est coté en Bourse, a publié un communiqué pour faire un point sur la situation du Français. « Le Borussia Dortmund a tenu des discussions avec le club catalan le FC Barcelone au sujet du possible transfert du joueur du BVB Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Pendant cette réunion, les représentants du FC Barcelone ont soumis une offre qui n’a pas répondu aux extraordinaires qualités du joueur et à l’actualité du marché des transferts en Europe ». Les Allemands ont donc repoussé les avances des Blaugranas.

Dortmund a ajouté ensuite : « Comme il n’y a pas d’autre offre de la part du FC Barcelone à ce jour, il n’y a pas de transfert du joueur au Barça et ce n’est pas possible actuellement ». RAC 1 annonce que cette offre était de 80 millions d’euros plus des bonus, portant l’opération à 110 millions d’euros au total. Selon différents médias, le Borussia Dortmund demanderait entre 120 et 150 millions d’euros pour le footballeur âgé de 20 ans bien décidé à rejoindre le Barça, le club qu’il affectionne. Les dirigeants catalans devront donc revoir leur offre à la hausse pour mettre la main sur Ousmane Dembélé et enfin mettre la main sur le successeur de Neymar. L’Équipe se montrait optimiste indiquant qu’un accord serait en voie d’être trouvé. Il n’y a plus qu’à attendre donc...