Le Borussia Dortmund vacille, et Ousmane Dembélé n’est pas étranger aux difficultés soudaines rencontrées par le club allemand en interne. Après avoir séché l’entraînement jeudi, l’international français s’est muré dans le silence avec ses dirigeants. Ses velléités de départ vers le FC Barcelone clairement avérées, empoisonnent le quotidien du Borussia. Mis à l’écart par sa direction, Dembélé va rencontrer ce dimanche son employeur comme l’a confirmé samedi son entraîneur Peter Bosz. Au menu des réjouissances, une discussion pour sceller l’avenir de l’international français.

Pour rappel, Dortmund a déjà refusé une offre du Barça estimée à 80 millions d’euros plus des bonus, portant l’opération à 110 millions d’euros au total. Le BVB va-t-il céder dans cette affaire ou confirmer son intransigeance ? Les prochaines heures s’annoncent décisives dans ce dossier. Bild annonce même ce matin que l’ancien du Stade Rennais aurait pris conscience de son erreur et envisagerait de poursuivre l’aventure à Dortmund. En marge du cas Dembélé, un autre grain de sable pourrait contrecarrer les plans du Borussia.

Dembélé en salle d’attente, Aubameyang prêt à partir ?

Il y a quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang avait confirmé son souhait de rester cette saison en Allemagne. Le son de cloche s’avère légèrement différent depuis samedi soir... Et pourtant, l’international gabonais est entré encore un peu plus dans l’histoire du club allemand en devenant le meilleur buteur étranger de Dortmund grâce à son triplé face à Rielasingen-Arlen en coupe d’Allemagne.

L’ancien Stéphanois porte ainsi son total à 124 buts toutes compétitions confondues sous le maillot jaune et noir et dépasse ainsi Stéphane Chapuisat. En marge de la rencontre, Aubameyang a évoqué son avenir et en a profité pour semer encore un peu plus le trouble. « Mon futur ? Ce n’est pas à l’ordre du jour. On verra bien ce qui va se passer, ». Une déclaration aux antipodes de celle effectuée il y a quelques jours où le principal protagoniste avait annoncé sa décision de rester en Allemagne cette saison. Les prochaines heures s’annoncent brûlantes au sein du club allemand...