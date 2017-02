La presse allemande n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur Pierre-Emerick Aubameyang mercredi matin, après la défaite concédée par le Borussia Dortmund sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Coupable d’avoir raté trois occasions franches de but et d’avoir manqué un pénalty, l’avant-centre gabonais a été la cible des médias outre-Rhin, lui reprochant notamment sa nonchalance et son manque de sérieux dans une partie pourtant décisive.

Cloué au pilori, celui qui est malgré tout le meilleur buteur de Bundesliga actuellement avec déjà 17 buts inscrits en 18 matches disputés n’a pas été épargné par des journaux locaux ayant visiblement oublié tout ce que l’ancien Stéphanois a pu apporter au club de la Ruhr depuis son arrivée en 2013. Alors, face à cette cabale, le BvB a décidé de faire bloc derrière son joueur de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2020, et de le soutenir en dépit de cette rencontre ratée de sa part. En conférence de presse, l’entraîneur Thomas Tuchel se montre clair.

Tuchel défend Aubameyang

« Il était forcément déçu, il a dû gérer cette situation. C’était pourtant le match parfait pour lui, il a eu des occasions. Normalement, dans ce genre de match, il marque trois fois... Mais bon, il a aussi marqué de nombreux buts pour nous lors d’autres rencontres. C’était un match où l’on a manqué de chance », explique le technicien, refusant donc d’accabler un élément si important dans son système offensif, leader incontesté et incontestable de l’attaque des Marsupiaux. Alors, il lui renouvelle sa confiance.

« De mon point de vue, il est primordial de le laisser jouer face à Wolfsbourg. J’espère qu’il pourra jouer aussi longtemps qu’il en a besoin et, avec un peu de chance, qu’il sera en mesure de marquer afin qu’il puise récupérer cette confiance nécessaire. Car nous avons besoin de ses buts », conclut l’entraîneur, conscient de l’impact que peut et doit avoir le natif de Laval sur les bons résultats de son équipe. Wolfsbourg, qui se rend au Signal Iduna Park ce samedi à 15h30, est prévenu.