Rien ne va plus au Bayern Munich. Les résultats d’abord puisque le club bavarois vient d’enchaîner 4 matches sans victoire. L’environnement ensuite puisque les critiques affluent de toutes parts et sont largement relayées par les médias. Il y a eu Robert Lewandowski qui aurait fait part de son mécontentement, James Rodiguez et son ras-le-bol sur son manque de temps de jeu, les critiques sur le turnover décidé par Niko Kovac, l’entraîneur qui a succédé à la légende Jupp Heynckes, ou encore le « Bayern bashing » constaté après les matches de la sélection allemande où ce sont les joueurs du club bavarois qui ont le plus écopé dans les médias. Cette accumulation d’articles à charge a clairement déplu au sein de l’état-major du club. Une conférence de presse inattendue a donc été annoncée ce vendredi midi, dans la foulée de celle de Kovac, la classique d’avant-match.

Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge (les deux patrons), et Hasan Salihamidzic (le directeur sportif) se sont présentés devant la presse avec l’envie d’en découdre. Ils s’en sont ainsi publiquement pris à certains journalistes, accusés d’écrire n’importe quoi et de critiquer en permanence le club de manière injuste. « Il y a trois semaines (avant la série de 4 matches sans victoire, ndlr), tout était en ordre et le monde était bien avec nous. Nous avons vécu 4 matches qui ne nous ont pas du tout plu. Mais ce n’est pas une raison pour traiter l’équipe et les joueurs de cette manière. C’est un jour important pour le Bayern Munich car nous annonçons que nous ne supporterons plus tout cela à partir de maintenant. Nous ne laisserons plus passer les reportages dégradants et diffamatoires. Nous avons obtenu deux injonctions à l’encontre de Springer (groupe d’édition qui possède notamment Bild, ndlr) par décision judiciaire. Nous allons protéger nos joueurs, notre entraîneur et le club », a notamment affirmé Karl-Heinz Rummenigge, déterminé.

« Unis à nouveau »

Ce qui ulcère le trio, ce sont les critiques entendues ces dernières semaines au sujet des joueurs majeurs de l’équipe. A commencer par Manuel Neuer, auteur de quelques erreurs (contre les Pays-Bas avec la sélection, ou contre Augsbourg avec le Bayern). « Les mots me manquent quand je lis les choses qui sont dites au sujet de Manuel Neuer. Il a été élu quatre fois meilleur gardien du monde. Il ne doit même pas y avoir deux opinions possibles à son sujet, il a créé un nouveau style de jeu », a lâché Rummenigge. Au sujet de Ribéry et Robben : « Il en va de même pour Franck Ribéry et Arjen Robben. Ces deux gars ont contribué à faire du Bayern une étoile brillante pendant une décennie. Je tiens à vous rappeler que ces deux-là ont tout gagné. Quand je lis ces débats sur l’âge, ils sont scandaleux, irrespectueux et polémiques. »

Uli Hoeness a validé les propos de son compère. « Je partage à 100 % ce que Karl-Heinz a dit. Ce club formera à nouveau une unité en public comme vous ne l’avez pas vu depuis longtemps », a-t-il glissé, avant de laisser la parole à Salihamidzic qui a démenti les prises de bec avec Kovac et assuré lui offrir un total soutien. Kovac, présent quelques minutes avant sur la même estrade, avait affiché un visage détendu. « Je ne lis rien, je suis de bonne humeur. C’est une vie détendue quand on ne lit rien », a-t-il répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur les critiques abondantes. La charge des patrons contre les médias a livré une autre facette de la situation. « Nous ne cherchons pas à blâmer les médias. Quand vous ne jouez pas bien, vous ne méritez aucun éloge. Mais nous voulons un rapport factuel », a toutefois nuancé Rummenigge. Les rapports restent tendus et on ne saurait que trop conseiller à Kovac et ses hommes de retrouver la victoire ce week-end sur la pelouse de Wolfsbourg.