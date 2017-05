Le Bayern Munich célébrera son nouveau titre de champion d’Allemagne comme il se doit, devant son public de l’Allianz Arena, ce samedi, face à Fribourg, pour le compte de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Pour l’occasion, les Bavarois porteront le maillot qu’ils revêtiront la saison prochaine pour les joutes à domicile. Une tunique qui s’inspire directement de l’histoire du club, et plus précisément des années 1970.

Ce nouveau maillot domicile Bayern 2017-18 siglé adidas rend en effet hommage au passé glorieux du géant allemand, incarné à l’époque par Franz Beckenbauer, Uli Hoeness et Gerd Müller tout en étant la pointe de la technologie. À dominante rouge, comme d’ordinaire, il sera barré de fines bandes verticales blanches sur le torse. Des bandes que l’on retrouvera, par trois (symbole de la firme allemande), le long des épaules et du short, rouge lui aussi.

Le slogan Mia San Mia, qui signifie littéralement « Nous savons d’où nous venons, qui nous sommes et ce que nous voulons », sera inscrit au dos du maillot, au niveau du col. À noter que Mats Hummels, Javi Martinez, Arjen Robben, Robert Lewandowski et Juan Bernat ont été choisis par l’équipementier allemand et le club pour promouvoir cette nouvelle tenue qui, Carlo Ancelotti l’espère, portera chance au Bayern.