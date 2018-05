Le Borussia Dortmund prépare la saison prochaine. Alors qu’un nouveau gardien, Marwin Hitz, est en approche, et qu’un nouveau coach devrait débarquer, le nom de Lucien Favre (OGC Nice) est annoncé avec insistance, le club de la Ruhr vient de dévoiler son nouveau maillot domicile. Une tunique évidemment dotée des dernières technologies Puma.

L’équipementier allemand a choisi de mettre à l’honneur le lien fort qui unit le BVB à la ville de Dortmund. « Au niveau de la poitrine, sur fond jaune, bien entendu, se trouve un graphisme évoquant une pulsation. Cet élément symbolise la relation spéciale qu’entretiennent la ville et le club. Le maillot arbore également les logos brodés BVB et Puma, ainsi que le nom du sponsor, Evonik », peut-on lire sur le communiqué de la marque.

Le jaune et le noir seront une nouvelle fois les couleurs dominantes de cet équipement. Petite touche de modernité en revanche avec le col V et les manches raglan soulignées en noir. Le logo du club apparaît dans le dos, au niveau de la nuque, avec la mention DORTMUND en lettres capitales au-dessous. Marco Reus et ses partenaires étrenneront ce nouveau maillot ce week-end pour leur dernière sortie à domicile, au Signal-Iduna Park, face à Mayence (33e journée de Bundesliga).