Largement défait contre le Bayern Munich ce mercredi soir (0-3), le RedBull Leipzig n’en demeure pas moins l’une des grandes surprises de cette première partie de Bundesliga puisque le RBL est deuxième du championnat.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer, après de longues mais fructueuses négociations, que nous achetons la Red Bull Arena », a annoncé Oliver Mintzlaff, le président qui a ajouté que le stade allait aussi être agrandi.

Red Bull have reached a deal in principal to purchase the Zentralstadion, its main and adjoining buildings, as well as the bell tower. pic.twitter.com/FM634OQNOF

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 22 décembre 2016